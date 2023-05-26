5億高中生命案引起全台關注，具有繼承權的賴母原為陸籍，20多年前因與公公通姦生下賴男，失去入籍我國資格，多年來成為兩岸人球；律師指出，若賴母被我國遣返回陸，恢復陸籍，則只能依兩岸條例繼承200萬，但若是取得台灣籍，在賴男婚姻失效下，賴母就能繼承5億，其最大關鍵在於是否被遣返。

律師蘇家宏在臉書表示，賴母若是中華民國國籍，後續高中生婚姻也被法院判定無效的話，那賴母理應繼承5億房產，但賴母目前為無國籍人士；此外，若賴母是非大陸籍，依照土地法規定，外國人所屬國家如與我國有互惠規定，賴母就能繼承不動產，反之就沒有辦法，但仍可以繼承其他財產。

律師指出，若賴母被我國遣返回陸，恢復陸籍，則只能依法繼承200萬，但若取得台灣籍，在賴男婚姻失效下，賴母就能繼承5億。（翻攝照片）

蘇家宏說，若賴母是大陸國籍，那依照兩岸人民關係條例的規定，只能繼承200萬，若高中生的婚姻也被判無效，則由高中生同父異母的兄弟姊妹繼承5億房產；蘇指出最關鍵是在於賴母是否被遣返回大陸，若賴母被我國驅逐出境，恢復大陸國籍，那對於繼承權利將會不利。

據了解，原為陸籍的賴母嫁來台灣後，和公公通姦生下賴男，遭法院判決失去入籍台灣資格，賴男過世後她也失去依親資格，又無大陸戶籍，變成「兩岸人球」；移民署回應，過去曾多次依兩岸機制協助賴母返陸，但因受對岸冷處理和眾多原因無法實施，未來會持續尋求兩岸溝通管道，協助其返陸。

賴母的委託律師許哲維表示，目前已向移民署的申請回復戶籍，理由是行政法上的「信賴保護原則」及當事人意願，賴母已在台灣生活近20年，扮演盡責母親角色，且賴母完全認同中華民國台灣自由民主開放的體制及生活方式，沒有意願回到大陸生活，在大陸更已沒有親友。

今（26）有媒體接到自稱賴家阿公子女投書，內容指控賴母奪取賴家數億財產，在台20幾年曾2次取得台灣身份證，卻因所生之子與亡夫無親子關係而被註銷，只能以撫養幼兒名義居留，直到賴男今年滿18歲，她將被驅逐出境，賴姓阿公再協助申請身分證，卻因有竊盜前科而失敗，賴母人球身分卻想再申請身分證繼承龐大遺產，再度挑起賴家多年深沈的痛苦。