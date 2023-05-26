韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊前往馬來西亞蘭卡威航展途中，包括9架T-50教練機及1架C-130運輸機，降落高雄小港機場加油。退役少將栗正傑不禁質疑，韓國若降落嘉手納，爭議會比較小，或是降落泰國、菲律賓也可以，為什麼韓國黑鷹飛行隊一定要降落台灣？

栗正傑今(26日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國有可能退出第一島鏈，把第一島鏈防務交給韓國、日本、台灣、菲律賓等幾個國家共同來做。

栗正傑接著質疑，韓國這次有沒有可能藉過境加油的過程，配合做很多演練，比如如何去識別敵機、我機，怎樣開闢一個安全走廊，來讓它降落；以及旁邊的防空飛彈要怎樣戒備，來保護它可以順利降落。

栗正傑認為，韓國若是降落嘉手納，爭議會比較小，或是降落泰國、菲律賓也可以，為什麼韓國黑鷹飛行隊一定要降落台灣？韓國總統尹錫悅很明顯親美，每經過一次就是一次演練。幕後有無藏鏡人？是否有美軍在背後做技術指導，甚或因應機場各種狀況，利用這機會來做指導？