【惠文氣象報報】下周一北東降雨躲不掉 強度視颱風路徑而定

瑪娃颱風來勢洶洶，氣象局預估周末（5/27、5/28）仍有增強趨勢，雖然明日各地多雲到晴，不過沿海浪高將增高3到5米，提醒民眾非必要別去海邊。另外，瑪娃颱風是否侵台，下周一（5/29）是關鍵，屆時迎風面的大台北地區、東半部、恆春半島有局部大雨，其強弱還得持續觀察颱風路徑才能確定。

氣象局資料顯示，明日各地普遍多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部至恆春半島，不定時有局部陣雨，午後南部及各山區有短暫雷陣雨機率；溫度方面，白天東半部高溫28到30度，西半部可達31到33度左右，近山區會更熱一些，外出注意防曬。

根據氣象局觀測，今年第2號強烈颱風瑪娃，今日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1950公里海面，以西北西方向前進，目前距離本島較遠，對台灣天氣還沒有直接影響。

不過瑪娃在周末時，強度會再增強，明日起基隆北海岸、東半部，包括蘭嶼、綠島、恆春半島沿海將有長浪，下周日起連帶馬祖、澎湖、南部沿海受到影響，沿海浪高將增高到3到5米，呼籲民眾非必要別前往海邊活動。

氣象局發布瑪娃颱風動態，預估29日受外圍環流影響，多地出現降雨。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日晚間發文指出，瑪娃颱風下周日至下周一（5/28、5/29）到台灣東南方海面時逐漸北轉，其路徑還有不確定性，預估在東部外海一段距離北上的機率最高，北轉過程的大氣環境不利發展，雖有機會減弱成中度颱風，其暴風範圍仍大，強度不可小覷。

下周一（5/29）起風力增強，迎風面的大台北地區、東半部、恆春半島有局部大雨，雨勢強弱與颱風的距離遠有關，仍有不確定性。西半部則因颱風接近帶來下沉氣流，為多雲到晴天氣且相當乾熱。類似的天氣型態初估會持續到下周三、下周四（5/31、6/1）。