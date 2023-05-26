大陸湖北一名黃姓幼教老師因長相甜美，在抖音曬出帶動唱影片獲得大量關注，她的抖音帳號「音樂老師花開富貴」也從幾百人暴增到6百萬粉絲，直播時收入破萬，但隨之而來的有不少傳言，她過去的照片也被網友挖出，近日她出席活動沒有濾鏡後不少人表示認不出來，雖然後來解釋是素顏，卻仍有部分網友感到失望，不過一名男網友曬出與黃老師的合照，力挺她本人很美。

近日有網友在小紅書上發文，標題為「挖呀挖的黃老師就真的很美呀」，並附上一張兩人的自拍照，男網友表示是偶遇黃老師，「（她）狀態就超級好，很喜歡。」並且表示為了證實自己所言不假，圖片沒有經過P圖，男網友透露「最初喜歡黃老師也是因為她和孩子互動那個感覺，也不是說因為顏值。再說黃老師顏值也不差啊，也不能通過影片隨便截醜圖吧，這樣明星也有醜的吧，人無完人，網友還是都善良點吧，可以不喜歡，但是請別傷害」。

5月20日湖北随州文旅局解局長邀請近期爆紅的「挖呀挖」黃老師來到當地，在網友拍攝的影片中，沒有使用濾鏡的黃老師開心與小朋友合照，眼睛都瞇成一條縫，與抖音影片上的甜美形象有些不同。影片曝光後不少網友抨擊黃老師美顏過了頭，現實長相不如網上，直言感覺受到欺騙。根據陸媒報導，随州文旅局局長解偉緩頰，黃老師這次是受邀擔任鄉村發展基金會的志願者參加，抵達隨州後身體不適嚴重嘔吐，因此看起來很憔悴，也無法化妝，即使身體不適，她仍如期赴約現場，解偉也誇讚：「她人非常隨和，一直認真和小朋友互動，黃老師的敬業精神非常難得，希望大家包容」。