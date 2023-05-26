根據捷克國防部的24日（三）的聲明，捷克政府授權國防部長切爾諾霍娃（Jana Černochová）與德國談判，好加入德國最新豹2 A8型（Leopard 2 A8）主力坦克的採購行列。計劃購買約70輛，並預期在10年內完成交付，而德國自己才向本土軍工巨擘克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）下單18輛而已，凸顯出捷克十分重視。

Vláda na svém dnešním jednání pověřila ministryni obrany @jana_cernochova jednáním o možnosti připojit se k nákupu tanků Leopard v nové verzi 2A8, který plánuje Spolková republika Německo. #Armadamodernizuje



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據德國軍事媒體《ES&T》24日報導，捷克國防部表示：「這使得捷克軍隊有機會購買到，這個備受盟國肯定的高品質陸戰平台。此外，捷克方面期望通過與德國的聯合計畫獲得折扣、更短的交貨時間和適當的後勤支援。」

捷克認為，共同採購的訂單如果夠大，將能夠節省費用，而且購買的坦克數量更多，同時也能夠縮短交貨時間並確保充足的後勤支援。共同採購還有一個主要優勢，那就是能夠確保北約內，實現最大限度的互換性。根據該聲明，參與共同採購的各國坦克在實際上只有在每個國家使用的通信技術上有所區別，其他方面它們是相同的，這將大幅簡化共同演習、後勤整備和修理的問題。

據軍事網站military-today.com資料顯示，豹2 A8型使用萊茵金屬公司（Rheinmetall）生產的120毫米/L55滑膛炮。仍採用手動裝填，能兼容所有標準的北約120毫米坦克彈藥。防護力有顯著的提升，它將採用新一代的複合裝甲，由鋼材、鎢、聚合物和陶瓷組成，也能夠加裝反應裝甲，提高了對地雷和炮塔頂部的防護。以色列戰利品主動防護系統（Trophy APS）主動防護系統，可以偵測來襲的紅外線導引飛彈，增加生存性。

據稱，豹2A8配備了全新的環境感知系統。一些消息來源報導了坦克內部搭載了360度環景系統，戰場管理系統也得到了改善。

豹2A8型預計改採用1600匹馬力的引擎，據信，新設計的車體可能與新引擎有關。在引擎如果失效時，還有一個輔助動力系統，為所有系統提供動力。這款新的20千瓦輔助動力裝置將用來取代豹2A7坦克上使用的17千瓦裝置。