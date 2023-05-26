一名網友說多年前大姊在家中輕生，二姊之後在家中總是東怕西怕，今年父母決定退休回老家，於是把家產分一分，沒想到父母買間新房給二姊，把原本的家留給該網友，該網友崩潰喊「要我住凶宅」，還說雖然坪數比較大，但價格很差，認為父母太偏心，直言「我也很怕好嗎」。

該網友在「匿名公社」發文，他的大姊幾年前因感情問題在家中輕生，後來二姊在家中每天都感覺不祥，常去男友家住；父母今年打算退休回老家，二姊就慫恿兩老把財產分給子女，原PO抱怨父母之後竟買間新房給二姊，把原本的舊家留給他，怒罵「爸媽買新房給我二姊，但卻要我住凶宅」。

該網友說舊家雖然坪數比較大，「大姐死在裡面這間就是凶宅就算要賣價錢能高到哪裡去」，還說他向父母抱怨，對方就唸他太愛計較，但他認為此作法太過偏心，「我也很怕好嗎」。

其他網友留言「起碼有免錢的房子住，有什麼好哀哀叫的」、「感情是有多不好？不用自己買就很好了啦還嫌」、「跟你大姐感情不好？不然要怕什麼？又不是你害你大姐的」、「自家大姐也這樣嫌棄，還只想到要賣跌價」、「看你的抱怨文，深感難怪你爸媽會留這間房子給你，因為你眼裡只有錢根本沒有他們」、「好好的拜姐姐 說不定她會保祐你賺很多」。

大姊多年前在家中輕生，父母今年決定退休回老家，於是把家產分一分，沒想到父母買間新房給二姊，把原本的家留給該網友。（翻攝自「匿名公社」）

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