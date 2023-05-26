復興商工資料處理科致力於培育商業應用、資訊科技及美學涵養之跨域人才。（復興商工提供）

復興商工資料處理科致力於培育商業應用、資訊科技及美學涵養之跨域人才。（復興商工提供）

復興商工資料處理科致力於培育商業應用、資訊科技及美學涵養之跨域人才。（復興商工提供）

復興商工資料處理科致力於培育商業應用、資訊科技及美學涵養之跨域人才，在這個人文、科技、設計的殿堂裡，充分地將學校特色元素融入課程當中，共享學校設計、藝術領域頂尖師資，並透過產學合作讓學生專題製作成果表現極大化。

科主任江亞萍說明，今年除了在全國商管群專題及創意製作競賽榮獲佳作殊榮外，仍持續深化專題內容，老師透過與同學不斷的討論、引導持續修正專題內容，除能激發學生創意興趣、想像力及思辨能力外，進而也培養學生關懷社會及感恩的心，以開拓更寬廣的視野。

今年資處科畢業展第一名【瓢蟲—Lady Bug】專題，同學以行動研究等方式盡一己之力來改善月經貧窮問題，鼓勵企業投入公益，響應聯合國永續發展目標，並與業界衛生棉品牌「護適康」成功產學合作，透過該公司提供同學所規劃之「拯月行動」所需禮品來贊助相關公益活動。在「拯月行動」中，對外宣導對象從校園中擴展到社區里民，團隊自製桌遊至鄰近錦和國中與八二三紀念公園以互動式進行宣導，同時也深入到中和區中原里舉辦里民活動，讓里民有進一步的認識。

另外，也於該校舉辦宣導活動，於洗手間內張貼宣導小卡，更善用學校直播與廣播設備進行教育宣導，同時製作了「愛月盒」放入贊助商提供的衛生棉片，置於保健室供全校有需要的女性教職員工生索取。希望透過「拯月行動」系列活動，讓女性不再害怕，男性不再排斥有關月經的一切事物，進而改善月經貧窮問題。

有鑑於台灣傳統文化歌仔戲逐漸沒落，【載歌仔舞-始於傳統忠於傳承歌仔戲】專題小組，透過實地參訪台灣戲曲學院及衣準服飾工作室，了解到歌仔戲不斷以創新的表演形式及手法呈現新的作品，為吸引年輕族群，同學建置線上平台及設計周邊商品，來打破年輕族群對歌仔戲的傳統枷鎖。周邊商品中如書籤，則是以強勢且自信的武旦作為主視覺設計，並以祥雲襯托出角色的莊嚴感，同時將主題名稱與武旦的服飾顏色紅色作為對應色，使整體更加和諧，以吸引大眾目光，希望藉此能帶動民眾多關注歌仔戲領域的發展。

復興商工校長陳效宗表示，資料處理科同學透過多元學習並將其付諸於實作應用，專題製作一路從策展、佈展、參展等歷程，正逐步奠基優於他人的競爭力，過程雖辛苦須克服空間及時間上的限制，但透過實務體驗及團隊協作這一路的紮實學習，相信將成為同學這一生中最寶貴的資產，也希望同學能將所學回饋於社會。