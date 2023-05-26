新北市水利局今(26)日回應關於缺席八里汙水廠清點會勘155場一事，強調未出席原因是與原定的移交原則不符所致，另提報之補助計畫32.8億元，中央一直未核定，因此每次均以正式公文表達不派員出席，並非新北市缺席。

新北水利局長宋德仁說，自交接議題之初即表達交接原則為先「收集系統」完成後再辦理「八里汙水處理廠」移交，因尚未到實質清點八里廠設備移交程序致無法進行，且每次均函文明確表達新北市府立場，故北市議員所稱「辦理155次八里廠移交」會勘，新北市府未派員參加，是有違新北市府交接原則與立場，屬認知上的不同。

他說，另營建署也於2020年12月22日召開協調會議，結論為請新北市先行派員至八里廠了解設備操作情形，作為未來交接之預備動作，並非辦理實質移交之事實至為明確。本府亦依營建署長主持之會議結論於2021年1月6日起每週派員至現場針對設備單元進行「了解」，以加速未來移交清點速度，至今年4月已派員至八里廠了解設備狀況及操作情形共130次，並無延宕情事。

宋德仁強調，八里汙水處理廠交接涉及雙北數百萬汙水用戶之生命財產安全與權益，是很嚴肅的課題，需謹慎、務實、有條件、有步驟依程序進行方能成就，其系統及設備已建置迄今逾26年，為避免氣候異常所產生之系統性風險發生，須全面檢討該系統安全性問題，遂由新北市政府提出可行的改善計畫，積極爭取中央補助，以保障市民的安全與權益。

宋德仁表示，新北市政府依中央指示提出「淡水河系汙水抽水站緊急應變及備援改善計畫」向中央爭取改善經費，並依行政院秘書長2021年1月14日函囑提報至北北基三市政府共同辦理「淡水河系汙水下水道系統營運管理委員會」，後在2021年8月27日第21次營管會議審認通過，決議總經費32.8億元請中央優先補助，在優先施作6處紓流設施達到功能後，辦理收集系統移交接管，後續再辦理八里汙水處理廠移交事宜，盼中央盡速核定，以利進行系統改善及後續交接。