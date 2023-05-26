2024區域立委選戰民進黨提出「民主大聯盟」，徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜，並與政治評論員李正皓合作參選新北市立委。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯今( 26 日)表示， 賴清德此舉有兩大原因，就是派系鬥爭和他「內心的不安全感」，前者是為卡住英系，後者是因為賴清德需要「禁衛軍」幫他講話。

徐巧芯在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨總統參選人賴清德雖然提名這些人，但並不是要讓他們選上立委，除了都是挑戰艱困選區以外，還有兩個原因，其一是「卡住英系」，中正萬華的議員吳沛憶就是最好的例子。

徐巧芯續指，另一個原因就是「賴清德需要禁衛軍」。她解釋，這次賴清德找的人選，都是會在臉書發文、在電視上講話，是相對有聲量、可以上新聞的人，過去在蔡英文時代，有很多網軍、側翼集結起來，不管蔡英文說甚麼，都會附和、都會去做哏圖、去攻擊政敵。

「賴清德發現他的身邊沒有這種人」，徐巧芯表示，甚至連過去支持民進黨的網紅和KOL，跟賴清德之間都互相不喜歡，所以賴清德心裡有極強的不安全感，因為他的身邊沒有人要幫他講話。

徐巧芯說，所以賴清德這次才會找來這些過去是時代力量、社民黨、無黨籍，或是來過國民黨、親民黨的人，還有從英系跳到湧言會，結果在議員選舉被英系擠下的黨發言人張志豪，賴清德的身邊都是這種人，因為賴認為他可以在這場選舉裡面控制這些人，要他們說甚麼就說甚麼，被國民黨攻擊就放出去打，這就是賴清德最大的考量。

徐巧芯也指出，「不是撿到籃子裡的就是菜」，應該要去看這些人的形象是不是正面，講出去的話能不能打到年輕族群；她也提到，在民眾黨主席柯文哲有可能吸收淺綠票源的時候，賴清德在艱困選區提出民進黨色彩不重的人選是正確的策略，但吳崢等人都是柯黑，沒有辦法吸收民眾黨選票，深綠的支持者可能也不會支持，而且這些人意識形態都非常明確，淺藍也不會投給他們，「不會拿到白票、不會拿到淺藍票、深綠票可能也投不下去，到底能拿到甚麼？」