71歲南韓「國民影帝」影帝安聖基，2019年診斷出罹患血癌，之後傳出昏倒住院，頭髮掉光等消息，2020年好轉後又惡化，他也再度治療和修養，不過近日經紀公司分享他的近況，看起來氣色不錯，讓影迷都放心不少。

安聖基25日出席第10屆「野花電影獎」，還獲頒成就獎，而經紀公司也在官方社群曬出活動當天的照片，只見安聖基西裝筆挺，還將頭髮染色，面帶笑容氣色不錯，健康狀況恢復得相當好。

其實，安聖基4月19日出席首爾「419民主和平獎頒獎典禮」時，雖然以一頭白髮現身，但他信心滿滿表示，已經幾乎恢復完全健康的狀態，精神奕奕的狀態，讓人相當期盼他能繼續帶來新作品。

安聖基去年出席活動時，不僅臉有些憔悴腫脹，並且戴著假髮，走路時還需要旁人攙扶，事後他坦言自己罹患血癌1年多，並在接受化療，坦言現在「拿掉假髮就是光頭」，不過已漸漸恢復健康。

安聖基之前戴假髮出席活動。（圖／翻攝自OSEN）

71歲的安聖基是兒童演員出身，出道65年已有160多部作品，拿下包括青龍電影獎、百想藝術大賞、大鐘獎南韓三大影視獎，被譽為「國民影帝」。