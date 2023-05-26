被封為「國光女神」的女星梁云菲（Nana），外型亮麗、身材火辣，時常曬出性感照片，直率的個性吸引不少粉絲，感情方面總是愛得轟轟烈烈，時常大方與粉絲分享生活，近日她飛到日本旅遊，不料遇到當地規模6.2的地震，當時她正在搭乘列車，她也分享地震時在列車上的反應。

日本關東地區千葉縣於26日傍晚7點3分（台灣時間晚間6點3分）發生規模6.2地震，震央位於千葉縣近海，深度50公里。日本本州多縣均有感，北起宮城縣、山形縣，南至靜岡縣、山梨縣，震度介於2到3。最大震度為茨城縣神栖市、千葉縣的銚子市與旭市，震度為5弱。JR東日本千葉縣內鹿島線、久留里線、總武本線、外房線、東金線、成田線暫時停駛檢查；茨城千葉私鐵路鹿島臨海鐵路部分路段也暫停營運，以便執行路檢。東北、上越、北陸各新幹線經短暫停止運行後，已恢復運行，相關列車最多延遲10分鐘。東京地鐵短暫停止營運3分運作。

而梁云菲近日飛往日本旅遊，正在搭列車時卻正好發生地震，列車警鈴立刻響起，列車也因此停駛搖了好一陣子，當地的警急警報提醒「請做好強烈搖晃即將到來時的準備，並請保持冷靜，請在現所在地的安全的場所進行避難（日本氣象局）」，好在地震發生後人平安無事，她分享：「這算是解鎖一個在列車上遇到地震然後停駛的成就」、「嚇死我了」。