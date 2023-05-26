中國大陸外交部網站消息，中國大陸政府歐亞事務特別代表李輝，當地時間25日在布魯塞爾，分別與歐洲理事會主席米歇爾辦公室主任貝爾納、歐盟對外行動署副祕書長莫拉會談。雙方就政治解決烏克蘭危機和中歐關係等問題交換意見。李輝稱，中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談。歐方願與中方推動以和平方式解決衝突。

李輝說明中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，強調大陸國家主席習近平提出的「四個應該」，是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中國與歐盟在這一問題上存在不少共識。

李輝指出，中方支持歐洲國家加強戰略自主，為歐洲大陸長治久安做出努力。今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方共同努力，落實好雙方領導人重要共識，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性。

歐盟官員高度評價中方為和平解決衝突發揮的積極作用，讚賞《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中的有關原則。

歐方認為，歐中雙方在烏克蘭問題上存在不少共同利益，願同中方共同努力，通過合作增進共識，通過對話化解分歧，推動以和平方式解決衝突，在歐洲實現持久、公正和平。