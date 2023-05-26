《公職人員選舉罷免法》三讀通過，新增「排黑條款」，曾觸犯洗錢、槍、毒且經有罪判決確定者，不得登記成為候選人。前總統陳水扁事前喊「死諫」無效，他的兒子陳致中確認終身不得參選。前立委沈富雄表示，陳致中從政路斷了，說不定他曉得後面沒路了，會趕快努力念書，像阿扁一樣考上律師。

沈富雄今(26日)在政論節目《少康戰情室》中表示，現在阿扁真的是為了一個寶貝兒子，好像認為終身沒有繼承他的步伐去從政、去當議員，就沒路了。他認為，阿扁就是一個非常典型民粹型的政客，今天如果受害的不是他兒子，他不會講話的；如果阿扁現在還是總統，現在民粹當道，認為這樣才對，阿扁應該也會從善如流。

沈富雄接著表示，今天「排黑條款」通過，斷絕阿扁兒子陳致中以後從政的路，說不定他兒子曉得後面沒路了，會趕快努力念書，像阿扁一樣考上律師。現在陳致中有爸爸可以依靠，可能會想一定要從政，而不想去考律師、法官。

沈富雄指出，民進黨主席賴清德要自律，要展現他改革黑金的決心，就從嚴，沒有想到害到阿扁，還害到阿扁的兒子。

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