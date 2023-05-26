對於美方提供的一批「肩射式刺針防空飛彈」已運抵台灣桃園機場一事，退役少將栗正傑表示，台灣早就有「雙聯裝刺針飛彈」，為何這麼神秘，到現在才給台灣「肩射型刺針飛彈」？他直言，因為美軍怕台灣偷偷賣給恐怖份子！雙聯裝不好攜帶，不容易被偷走！

拜登政府比照軍援烏克蘭模式，首度對台灣動用總統提撥授權，提供5億美元規模的軍備。美國國防部長奧斯汀5月16日在國會聽證會透露：「美國很快將通過去年國會授權的總統撥款權，為台灣提供重大的額外安全援助。」

我國防部長邱國正日前證實，這是美方額外援助，不算在軍購項目內的武器，但強調是延宕交貨的武器裝備，將現貨救急或彌補。

而最新消息傳出，由美方提供的一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣桃園機場，軍方低調證實已接收。

對此，退役少將栗正傑26日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他本人曾經親自操作過雙聯裝刺針飛彈，這以前早就有了，在金門就有操作過雙聯裝刺針飛彈。

刺針飛彈。（美聯社資料照片）

栗正傑披露，為何這麼神秘，到現在才給台灣肩射型刺針飛彈？因為美軍怕台灣偷偷賣掉，各位覺得匪夷所思，但美軍其實很擔心台灣會不會把肩射型的賣給恐怖份子。

栗正傑解釋，肩射型刺針飛彈對恐怖份子而言很好用，打軍機、民航機都很準，有很多極端主義者是願意出高價購買的！所以美軍為何給台灣雙聯裝，因為不好攜帶，不容易被偷走。刺針飛彈過去除了國軍自己清點之外，是美軍來清點的，每一顆都有編號，每隔一段時間就清點，看飛彈有沒有少。

栗正傑說，重點是Link22，因為防空飛彈分為區域防空和野戰防空，必須要整合，當我們的戰機在空中發現敵機目標，要如何跟陸海空三軍防空武器協調？

他解釋，台灣防空叫做「重層攔截」，就是「彈彈機彈砲」，當發現敵機起飛，第一個攔截的是天弓或愛國者飛彈，第二個「彈」是空中中程防空飛彈，機對機的防空飛彈，第三個是戰鬥機的短程飛彈或是空中格鬥，第四個彈就是刺針飛彈，如果刺針也沒攔到，就用機槍打。這是整個地面防空攔截過程。

對於美國給刺針飛彈，栗正傑強調，「就國軍立場而言，是非常認同、也非常支持！」