南韓啦啦隊女神李多慧IG擁有96萬粉絲，今年三月宣布加盟「樂天女孩」，紮實的舞蹈底子加上陽光開朗的笑容，掀起一股李多慧旋風。對此，有網友在PTT上問卦表示：「李多慧舞蹈是不是輾壓台灣啦啦隊」，還表示：「本來隨便跳跳，宅男就高潮了，現在來了一個這麼強的，會不會累死」，隨即引起熱議。

原PO在PTT八卦版上傳5月21日李多慧的應援影片，可見場上放著活力四射的音樂，李多慧跟另一名啦啦隊員一邊熱舞一邊對觀眾露出開朗笑容，未料隊友突然退開到旁邊，讓李多慧獨舞，直至結束後，李多慧才把對方拉上來接受掌聲，這段畫面讓原PO認為隊友跟不上拍子，砲轟：「人家多慧隨便跳一下完全輾壓隔壁的，當她的隊友會不會累死？」

網友們一面倒認同：「台灣都是花瓶，連業餘都稱不上」、「爽啊！可以在旁邊當薪水小偷就好」、「鬼島的只能靠奶量」、「她在韓國也是碾壓其他啦啦隊」、｢不然怎麼會改變球場生態」、「一跳起來就是跟旁邊健康操村姑不同」、「光屁股就海放隊友，馬達都沒停一直搖」、「早說了這是中職史上最強洋將。」

事實上，自李多慧來台灣後，就有網友感嘆李多慧讓樂天女孩很辛苦，尤其人氣最夯的林襄更是屢屢被拿出來比較，甚至出現「后不見后」的傳聞。本月6日兩人首度合體，林襄受訪時強調僅是工作關係而錯開班表，之後也一同上場為球隊應援，還在比賽途中跳起南韓女團BLACKPINK開花舞，讓觀眾一睹樂天女孩的魅力。