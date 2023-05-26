一名女網友與妹妹相差8個罩杯，她是A罩杯，妹妹是I罩杯，某次她在男友啪啪前戲時，男友突然問ˋ「妳有想過為什麼妳跟妳妹的奶量差這麼多嗎」，讓她瞬間冷掉，男友趕緊解釋沒有其他意思，她說平時會與妹妹2對情侶一起出遊，「會不會我男友其實都有在注意我妹妹？」

該女網友在Dcard發文，她與妹妹相差2歲，外型都是可愛型，但身材卻天差地遠，她是乾癟身材，三圍158/41/A罩杯，妹妹卻是155/55/I罩杯；某次她與男友在前戲時，男友摸著她的胸部突然說「欸妳有想過為什麼妳跟妳妹的奶量差這麼多嗎？」讓她瞬間冷掉，問對方是喜歡大奶嗎。

男友當下察覺到自己說錯話，趕緊回應她「沒有沒有我只喜歡妳」，解釋自己沒有其他意思，但她心情已大受影響，她說平常常與男友、妹妹、妹妹男友4人一起出去玩，有時住有游泳池的民宿，「我跟妹妹都有穿泳裝，我在想，會不會我男友其實都有在注意我妹妹？」她崩潰問其他網友的想法。

其他網友留言「ai姐妹花」、「妳可以問題為什麼是父子大小差那麼多」、「就算你男友沒惡意沒色心，他這種問法情商超低的，那你反問他，你有想過你的GG為什麼不大嗎」、「也有可能是不知道你那麼敏感吧，畢竟I跟A的差距大到已經會讓人懷疑不是親姐妹了吧」、「我光看妳的第一段，腦袋中就產生了跟妳男友相同的疑問」、「我是不知道妳男友對妳妹有沒有興趣，但我確定我對妳妹有興趣」。