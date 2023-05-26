喉嚨痛輕忽不得！大陸一名26歲的女子下班後和朋友吃麻辣鍋歡聚到凌晨，回家後覺得喉嚨痛，就算吃消炎藥也沒好轉，隔天連忙搭車到醫院治療，不料才過10分鐘就心臟驟停，搶救無效離開人世。後來醫師查出，女子罹患的是「急性會厭炎」，這種病症好發於40到50歲的成人，其中以男性居多，嚴重時有百分之一的致死率。

大陸知名博主「Drx說」分享，一名26歲的女子某天加班到深夜還找朋友吃麻辣鍋，一路玩到凌晨12點，回家後開始喉嚨痛，她以為是吃太辣，沒有特別放在心上，不料隔天起床時，演變成劇烈喉嚨痛，不僅吃東西難吞嚥，就連呼吸都有些困難，她吞了止痛、消炎藥後，就趕著出門上班。

女子吃下的成藥幫助不大，因此決定請假就醫，途中症狀越來越嚴重，虛弱的她抵達內科時還差點跌倒，得由護理師攙扶才能移動，而內科醫師一看就覺得大事不妙，立即找耳鼻咽喉科的醫師會診，沒想到醫師才剛到，女子就突然大口喘氣、倒地不起，雖然立刻實施CPR並動手術救命，但沒多久女子停止呼吸、心臟驟停，當場宣告不治，而從就醫到死亡只隔了短短10分鐘。

事後，鼻咽喉科醫師發現，女子的會厭明顯腫大，依據生前的症狀判斷，可能是前一天麻辣鍋的高溫和辛辣刺激，導致會厭發炎、水腫，接著她又喝冷飲才使得症狀加劇，引發「急性會厭炎」。

耳鼻喉科醫師陳泓鈞過去曾發文指出，「會厭」是喉嚨裡的一片軟骨，吞嚥時能蓋住後方氣管入口，以免食物進入呼吸道導致嗆傷或窒息，若會厭發炎腫大，就容易阻塞呼吸道，使得呼吸困難，情況嚴重時，會佔據氣管入口的大部分空間，阻礙插管治療，威脅到患者生命。

陳泓鈞指出，根據國外報告，急性會厭炎好發於40到50歲的成人，其中又以男性居多，嚴重時有1%的致死率。而過敏反應、電療過後的水腫，皆可能造成急性會厭炎，不過最常見的原因還是細菌感染，患者多半會喉嚨痛、吞嚥痛，併發聲音沙啞、呼吸喘、發燒等情況，其病程瞬息萬變，一般建議住院觀察，若確定是細菌感染，就得注射抗生素，視情況給予類固醇注射以及吸入性藥物治療，就能幫助會厭消腫。