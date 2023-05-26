台北市民眾近日經常聽到「注意、注意、注意」的高分貝叫聲，錄下聲音後上網詢問，才知是台灣夜鷹的叫聲；近年來，全國多個鄉鎮都有台灣夜鷹「都市化」現象，每年到了繁殖的季節，天一黑就傳來尖銳刺耳的「注意、注意」求偶聲，一直持續到深夜3、4點，許多民眾覺得非常吵，有人抱怨被吵到整個晚上睡不著。

但因為在台北市都會區，白天車多聲音吵雜，不太能聽到夜鷹的聲音，但一到夜深人靜時，就會聽到「注意、注意、注意」的聲音，清脆響聲常擾人清夢。

據《環境資訊中心》資料顯示，台灣夜鷹屬於夜鷹目（Caprimulgiformes），夜鷹科（Caprimulgidae） 非保育類特有亞種，別名：南亞夜鷹、林夜鷹、疏林夜鷹、石磯仔。為夜行性中型鳥，體長20至25厘米，頭大，頸短，腳短，翼、尾皆長，張開面大，基部有剛毛。1861年在台南市首次被發現，是台灣普遍的留鳥。

台灣夜鷹的每年1月底到8月為繁殖期。雌鳥也會鳴叫，但聲音很小，而雄鳥在求偶鳴叫期表現出很強的領域行為，所以天黑後和黎明前的鳴叫頻率最高，台灣夜鷹每次繁殖領域，每窩約2顆蛋，因牠們不築巢，停下來也不停在樹上而是停在地上，所以郊區的夜鷹是直接下在沙地上，停棲城鎮中的夜鷹則選擇寬廣的大樓頂樓地面下蛋，雖說雛鳥由雙親一起照顧到成功離開親鳥領域範圍才視為繁殖成功。但是孵蛋、育雛大部分還是由雌鳥負責，公鳥只負責躲在暗處鳴叫警戒。而夜鷹天敵是有殺手紀錄的鳳頭蒼鷹與領角鴞。甚至犬、貓、老鼠都是會捕食夜鷹。

夜鷹以空中飛蟲：蛾類和其他飛行的小昆蟲，如白蟻為主食，能有效控制昆蟲密度、數量，維持生態平衡！而野生動物追思會則希望大家能用更寬容的心來看待台灣的野生動物；身處都會區的我們應該很慶幸，還有野生動物願意彼鄰而居，牠們不懂牠們的習性成為擾人的節奏，但自稱萬物之靈的人類，更應該尊重大自然的恩賜，放下負面印象、改變一下觀點，走進夜鷹的世界，認識夜鷹對生態平衡的重要性，用聆賞的態度來包容夜鷹鳴叫問題，或許所謂「擾民」，也只是人鳥和諧共存的過渡現象。