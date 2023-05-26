2024區域立委選戰民進黨提出「Y+DPP」策略，鼓勵年輕世代參選艱困選區，徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜，並與政治評論員李正皓合作參選新北市立委，也傳出知名藝人「雞排妹」鄭家純有被徵詢，可能參選北市中正萬華立委。民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩認為，民進黨應該是認為提名這些人能夠在網路和年輕人之間，提升賴清德的個人聲量，但最終只會讓「負面聲量大於正面聲量」，負面聲量越滾越大對賴也不是好事。

鄭家純日前自爆曾被民進黨總統參選人賴清德的總幹事潘孟安徵詢意願，她也表態願意代表民進黨參選立委。今日受訪時，鄭家純表示，自己的態度始終如一，他們派我去哪我就去哪，「去金門也OK阿」。但民進黨尚未公布相關消息。

黃瀞瑩今在政論節目《新聞大白話》中表示，從提名的人選來看，賴清德是想要在年輕族群和網路上找聲量，因為過去外界都認為賴清德在年輕人裡面、在網路上的討論沒有那麼好，所以民進黨認為提名這些人參選立委，對賴清德個人的聲量會有幫助。

對於鄭家純今日說「去選金門也OK」，黃瀞瑩也覺得不妥，「說自己選哪一區都可以，感覺好像很隨便，是把金門當成甚麼地方了？好像覺得自己想去哪裡就去哪裡，只要參選那裡選民就應該要支持她。」

黃瀞瑩也說，如果賴清德認為用這種方式就能在年輕人之間打出知名度、打出網路上的聲量，但其實負面效果會大於正面效果、負面聲量會大於正面聲量，有些人以為「有聲量總比沒聲量好」，但其實負面聲量越滾越大，對賴清德不是一件好事，尤其是鄭家純這種爭議很大、在網路上甚麼都敢說的人物，年輕人對她的觀感也不定是好的，這一點賴清德要自己想清楚。