《礦業法》修法自2017年發動至今已6年，多次協商破局而卡關。立法院朝野黨團前天再度協商礦業法修正草案，無任何條文保留，今天於立法院會三讀通過，礦業法修法除了刪除採礦不需地主同意、申請展延原則核准等霸王條款，新法上路後，舊礦場須補辦環評、未作諮商同意礦場1年內補辦原住民諮商同意。

地球公民基金會整理此次修法重點，包括一、 刪除霸王條款 ：刪除採礦不需地主同意、申請展延原則核准等霸王條款。

二、重新定義「礦業用地」 ：調整礦業用地的定義，從僅有面積概念，新增開採總量與最終高程。實務上將礦業用地解釋為有限度地開採，改變無期限採礦可能造成世代不正義的沉痾。

三、新增環境保護、風險評估與監督機制 ：過去沒有環評的礦場，未來在2公頃以上、年產量超過5萬公噸、特定區位上持續採礦，要補辦環評（如亞泥新城山礦場等6個礦場）或環境調查分析與提出因應對策，所有通過環評的礦場，未來不同部會的相關機關要聯合檢查與監督。

四、 保障原住民部落之權益 ：在原民土 地上採礦的企業，沒有做過諮商同意的要在一年內補辦諮商同意，約有31個礦場，未來若擴大開採也要重作。

五、改善業者權利過大情況 ：增加權益關係人參與開發決策過程的程序，以及增加其他目的事業主管機關表達意見的空間，一改過往礦業權者權益獨大、極為傾向經濟開發導向的思維。

六、 資訊公開： 採礦開發程序的各項書件與行政程序的資訊未來也都將有資訊公開，讓全民可一起監督。

礦業局發言人徐銘宏日前說明，現在國內有136個礦業權，分別屬於多家開發商，由於台灣早期就有礦業開採，早於之後才陸續訂定的環評法、原住民基本法，現在礦業法修法後，依新法需補做環評或是原住民諮商，確保在地居民權利。

徐銘宏說，依新法規定，有涉及原住民保留區必須在一年內啟動原民諮商。環評則依礦場產量面積跟區位來區分大礦場小礦場，規定要3至5年內要啟動，後續經濟部會召開說明會來協助業者因應。

值得注意的是，新法上路後，會給予5年的寬限期。礦業局指出，有76個申請展延的礦場，因礦業法正在修法當中而凍結展延，後續會在立法院三讀時以附帶決議的方式，給予5年的寬限期，5年內可以適用舊法，5年後則依新規定需做環評或原民諮商。