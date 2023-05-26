美國聯準會最關注的通膨指標，4月消費者物價指數（PCE）年增4.4%，核心PCE年增4.7%，雙雙高於市場預期；市場樂觀看待美債上限談判進展。10年期美債殖利率來到3.81%。美股周五（26日）3大指數開高，道瓊工業指數大漲超過300點，那斯達克指數漲1.4%，半導體類股持續狂歡，費城半導體指數漲近4%。

截至台北時間22點30分，道瓊工業指數上漲365.68點（或1.12%），暫報33130.33點；那斯達克指數上漲181.68點（或1.43%），暫報12879.77點；標普500指數上漲45.16點（或1.09%），暫報4196.44點；費城半導體指數上漲131.2點（或3.93%），暫報3467.92點。

5大科技巨頭同步走高，蘋果、谷歌和微軟漲逾1%，亞馬遜漲3.1%。半導體類股延續昨天好行情，超微、艾司摩爾漲逾3%，博通、美光漲超過4%，聯電ADR漲4.6%，台積電ADR漲約2.6%。

美國4月PCE年增4.4%，高於前值4.2%及市場預期的4.3%，月增0.4%，高於前值0.1%及市場預期0.3%。核心PCE年增4.7%，高於前值及市場預期的4.6%，月增0.4%，亦高於前值及市場預期的0.3%。