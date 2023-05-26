《公職人員選舉罷免法修法》新增「排黑條款」三讀通過，前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中終生不得參選公職。中天新聞針對「選罷法『排黑條款』三讀通過，在此之前，陳水扁在臉書P0文喊『死諫』，希望副總統賴清德能放陳致中一條生路」進行街訪，有一位年輕人不禁直言，「保外就醫講那麼多廢話，還不趕快進去關一關」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(26日)派出記者針對「選罷法『排黑條款』三讀通過，在此之前，陳水扁在臉書P0文喊『死諫』，希望副總統賴清德能放陳致中一條生路」進行街訪，一位年輕人認為，「炒新聞熱而已，政客講的話，沒一句能信的呀，而且現在新聞過了之後，然後一下子又好了，沒差。全部大家都在演戲的，民進黨不就是這樣子嗎？」還有一位年輕人直言，「保外就醫講那麼多廢話，還不趕快進去關一關」。

一位先生則表示，「妥協就不用選了，因為賴清德要選總統，所以不會妥協。人都往前走、他如果往後退的話，那他就不用選了」。一位婦人說，「如果我是賴清德，我寧願這些支持陳水扁的選票，我都不要，這叫做Guts」。

還有一位婦人認為，「阿扁有深綠的選票，可是你要考慮其他比較中間的選民或是比較淺綠的票，扁家全部都不OK，陳致中本身也沒什麼本事」。

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