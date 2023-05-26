國際獅子會300A1區大溪月眉濕地植樹紀念碑揭牌儀式。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府結合國際獅子會、月眉休閒農業發展協會於月眉人工溼地生態園區種植茄苳樹、紫薇、九重葛、流蘇、洋紅風鈴等多種植栽。桃園市長張善政今出席「國際獅子會300A1區大溪月眉溼地植樹紀念碑揭牌儀式」表示，這些植栽都是具台灣本土特色的樹種，使其更易於順利生長，期待市民朋友來到大溪感受綠木成蔭、涼爽漂亮的自然環境。

張善政指出，大溪是桃園的寶地，大漢溪是桃園大溪的母親之河，大溪的天然優勢及環境需要妥善運用，然而市府力量有限，需要更多人一起努力，感謝國際獅子會行有餘力將資源回饋社會，投入公益、投入環境保護，相信「前人種樹、後人乘涼」，讓後代子孫能享有種樹的成果，大家的努力也會獲得後代的感激與肯定。

張善政提到，他在市府內部編列社區活動經費時，很鼓勵社區多辦理植樹活動，他自己在花蓮有一塊地，過去10年間種了約1000棵樹，其中也有落羽松，過去國際獅子會曾與市府合作在月眉人工溼地生態園區內種植372棵落羽松，落雨松需要近水，大溪的溼地環境很適合，每年11月至隔年2月落羽松季時，樹葉變色更是特別漂亮。

國際獅子會300A1區總監陳金前表示，種樹容易，但照顧樹是一門大學問，感謝市府及議員協助促成，這次國際獅子會與月眉休閒農業發展協會合作，由獅子會認捐植樹，而未來照顧樹的重責大任則交給協會專業人員，盼能為大溪帶來觀光、休閒、教育、育樂於一體的效益。