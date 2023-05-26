《礦業法》今天完成三讀！地球公民基金會肯定這次的修法，讓台灣的礦業有機會依循有限度利用自然資源、重視環境保護與公平正義的法令，包括刪除霸王條款、新增環境保護、風險評估與監督機制等，在資訊公開與公民參與的基礎上，朝全民合理地共享礦產資源的理想邁進。

地球公民基金會表示，2017年3月，經濟部以3.5個月快速核准亞泥新城山礦場展延20年，6月電影「看見台灣」導演齊柏林先生不幸逝世，引發25萬人連署要求礦業改革，近萬人上街遊行訴求修改《礦業法》，總統蔡英文也於看見齊柏林紀念展上公開承諾修改《礦業法》，但歷經第九屆立法院中的多次討論，卻在行政院長換人後，政院版重新大調整，並在2019年底因無法達成共識且法案屆期不連續後歸零。

2020年開始的第十屆立委任期，民間團體啟動大量的拜會遊說，多名立委與經濟部等行政機關進行卡關條文的商討，取得大部分的共識，這段時間歷經亞泥新城山礦場案的礦業權展限無效判決確定，經濟部終於在2022年5月提出《礦業法》政院版草案。

地球公民基金會再次強調，這十年來推動礦業改革的初衷，從來都不是要打倒水泥業，而是希望能夠在平衡環境影響與盡可能減少犧牲人民權益的前提下，有限度地使用自然資源，扶正過往大幅向業者傾斜的天秤，讓產業可以合理發展，也讓業者能抬頭挺胸，不再背負「礦業霸權」罵名。

目前全台共有135個礦業權，地球公民基金會將會持續追蹤子法，以及補辦環評、諮商同意等行政措施是否確實執行，期待《礦業法》完成三讀後，能啟動台灣的礦業走向負責任發展的新篇章。