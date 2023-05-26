金曲台語歌后秀蘭瑪雅出道多年，唱紅許多膾炙人口的歌曲，至今仍活躍在演藝圈，沒想到常在社群平台分享工作行程的她，健康出了狀況，表示：「常拍的左臉要暫時休息了」，引來大批粉絲湧入留言區關心。

秀蘭瑪雅26日晚間自曝最近免疫力低下，需要好好調養身體，附上哭臉符號表示：「常拍的左臉要暫時休息，祝我自己早日康復，大家也要多照顧自己唷」，隨後在留言區解釋原因，表示左臉長痘痘發炎，影響到外觀，盼望能夠早日回到最美麗的狀態，就能重新拍美照。

貼文一出，歌迷們紛紛獻上關心：「好好休息，很快就會復原喔」、「記得要吃消炎止痛藥喔」、「左臉右臉都好看，祝早日康復」、「好好補充營養」、「放心啦～360度拍都零死角」、「火氣大大、我會降火氣」、「 真的很擔心妳，很心疼妳」、「瑪雅妹妹，早日恢復貌美如花喔⋯⋯休息為走很長遠的路，妳要保重身體喔。」

秀蘭瑪雅先前新冠疫情期間，許多演唱會等商演均被延期或取消，粗估損失近百萬，她則把握「盡量不出門」的原則，不時也會在社群直播帶貨，並唱歌給粉絲聽，展現優美好歌喉，皇天不負苦心人，她曾創造單日破20萬的業績，成績相當不錯。