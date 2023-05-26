富邦悍將江少慶26日狀況沒有前役理想，用98球完成5局任務，雖被敲8支安打但努力壓低失分，加上隊友火力支援，以11比2擊敗味全龍，富邦奪下近期3連勝，江少慶則是隔了1個多月終於再嚐勝投滋味並奪下單場MVP，總教練丘昌榮賽後受訪時就先問MVP人選，接著說：「人帥真好。」

江少慶前役對中信兄弟投出8局失1分好投，無奈打線遭到「黃衫軍」4名投手壓制，上演中職首場「接力無安打」比賽，也讓他吞下本季第3敗，今天賽前7次登板繳出5場優質先發，但僅拿下1勝。

今天江少慶狀況不如先前理想，首局就被敲2支安打、失1分，但2局下獲得隊友火力支援，1出局後申皓瑋陽春炮追平，富邦靠著5支安打、3保送加上對手2次守備失誤，一口氣攻下8分奠定勝基。

2局下隊友猛攻13人次、換回8分，江少慶在休息室仍保持自己節奏，出來看到分數後覺得滿開心的。江少慶說：「感謝團隊，大家一起努力在這場比賽，今天雖然每局都有狀況，但還是能沈穩守下來、控制每一局。」

丘總認為，江少慶今天表現沒有那麼理想，但結果卻是好的，「棒球有時候就是這樣，上一場投的好但攻擊沒給支援，希望他能夠更穩定一點，朝每一場都能投到7局、優質先發的目標前進。」

有趣的事，賽後受訪一開始丘昌榮就先問「今天MVP是少慶嗎？」並笑說：「果然人帥真好。」他認為今天每位球員都表現得很好，這對球隊是好事，而非好表現只集中在幾個球員身上。

丘總也點出今天贏球關鍵是在選球，「（申）皓瑋帶動士氣，池恩齊、劉俊豪幾個年輕球員也都有成功執行戰術，這就是團隊，在我們現在攻擊火力沒這麼好的情況下，就是靠團隊，選球、戰術、速度，讓分數多得一點。」

江少慶也坦言自己今天狀況沒有前幾場好，但還是盡量降低上壘、製造無效攻擊，讓失分降到最低，提高贏球機率。對於奪單場MVP自己也有些意外，除了感謝投票給他的媒體外，聽到丘哥說「人帥真好」後回應：「謝謝丘哥。」