小鹿文娛旅宿集團針對「2023 TTE 台北國際觀光博覽會」，即日起至5月29日，推出「島內遷徙」、「漫遊台北」兩大經典套票，雙人住宿1000元起，加碼再贈價值6000元的贈品。
4月甫加入的「路境行旅 花蓮大同館」關注度直線上升，坐落於花蓮市中心，單車友善還有腳踏車借用服務，短時間可以從精緻城市風情轉換成自然美景，5分鐘抵達美食鬧區金三角商圈，10分鐘到海岸線看潮汐，一旁太平洋公園享受親子時光，無論是自我探索旅程，還是家庭旅遊，入住「路境行旅 花蓮大同館」都能找到專屬的美好旅程。
小鹿文娛集團聯合旗下14個館別，推出兩大套票，「6000元環島套票」一套含６張住宿券，可兌換位於台北、花蓮、墾丁的５個館別，無論是台北城市獨旅、墾丁包棟寵物旅遊，亦或是來趟花蓮海洋閨密旅行，都能一套全台玩到底；而「9000元台北套票」一套含６張住宿券，可用於台北5館，深入探索台北文化之旅。兩大套票再贈市值6000元贈品券，限時下殺優惠，除了可在現場購買外，即日起至6月8日也可以在線上旅展搶購。
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