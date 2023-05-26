警政署長黃明昭26日陪同行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、內政部長林右昌，視察警專學生學習情形及共進午餐，黃明昭表示，為照顧警專學生營養需求，自今年5月1日起，警專學生伙食費大幅提升25％。此外，近30年未調整的警勤加給，行政院也正式核定自今年7月1日起，大幅調高15％，幅度超過銅板價，替全國基層員警加薪，以鼓勵員警工作士氣。

警政署表示，有關警勤加給部分，行政院長體恤基層員警的辛勞，特別加碼將警勤加給調升為15％，是給基層警察最大的支持與鼓勵。

此外，學生餐費的調整，如果照行政程序與預算走，可能要到明年才能得到處理，但在院長及部長的大力支持下，短短2個月的時間就得到解決，包括警大、警專學生的伙食費同步從每月3258元，上調至4300元，調整幅度達到25％，是近10餘年來最大的一次。將持續推動警專學生宿舍大樓新建工作，並改善冷氣、衛浴等設備，讓學生有更好的居住、學習環境。

警政署指出，警察勤務不分平假日，執勤時間長且危險程度高，政府向來極為重視。除本次警勤加給調升外，更已陸續調高基層警察人員年功俸、增訂國道員警危險加成及實施「警察消防海巡移民空勤人員醫療實施方案」等措施，致力完善員警福利及照護制度，加強照顧辛勞的基層警察。

黃明昭表示，調高警勤加給不但幫員警實質加薪，更充分展顯對警察同仁待遇及福利事項的重視，且能在警察節前獲得調升，也是對警察平日辛勞付出的肯定，鼓舞員警工作士氣。