清原果耶在片中飾演總是慢世界一秒、熱愛攝影的女孩「麗華」。（甲上提供）

《快一秒的他》由導演山下敦弘執導。（甲上提供）

劉冠廷、「大霈」李霈瑜主演台片《消失的情人節》榮獲金馬獎最佳劇情片等5項大獎，近日改編成日片《快一秒的他》，由《愛情，突如其來》、《琳達！琳達！》導演山下敦弘搭檔鬼才編劇宮藤官九郎聯手打造，演員卡司揭曉前已讓影迷興奮不已，而這對超狂編導組合不僅將片中角色性別翻轉，還施加專屬日本版獨有的「魔法」，令台日粉絲期待度滿點。

日本知名導演山下敦弘曾執導《愛情，突如其來》、《琳達！琳達！》、《苦役列車》、《我的叔叔》等電影，他坦言當初看完陳玉勳編導的《消失的情人節》（日本譯為：快一秒的她）後，立刻成了女主角李霈瑜的粉絲，同時提出想翻拍此片的想法。不過，山下敦弘也表示，要寫出陳玉勳導演打造出的那種「圍繞著時間所創造出來的奇幻愛情羅曼史」，並不是件易事，過程中面臨卡關撞牆期，「整部電影都洋溢著玉勳導演的精髓，或者該說是洋溢著一股宛如『魔法』般的元素。有著這麼一部無法輕易去翻拍的作品在前，讓我的思考一度停止下來，搞不清楚自己究竟該如何去翻拍這部作品。」

此時，編劇宮藤官九郎的助陣加入，讓山下敦弘感激形容猶如「救世主出現」，並且傳授一個秘訣令山下如有神助：「他告訴我如何在這部作品上加進專屬於我們的『魔法』，藉此去感受創造出一個新作品的意義與樂趣究竟為何。」雖然之前與宮藤以演員身分合作過，但以導演及編劇的立場一起共事是頭一遭，山下導演也直呼自己完全折服於宮藤官九郎的才華之下。

談及角色性別翻轉為「快男慢女CP」，山下敦弘透露完全是天外飛來一筆的靈感，「某天，我腦中突然出現『不如將男女角色做個調換吧』的點子，然後腦海裡自然浮現出『岡田將生』及『清原果耶』的畫面。」他立刻找宮藤官九郎進行討論，宮藤坦言一開始不太明白導演的意思，事後想想恍然大悟，「因為台灣版的卡司實在是太完美了，如果就這樣順理成章去照抄原版內容，其實也生不出新花樣。我覺得導演將男女角色做一個顛倒，反倒讓我的世界一口氣被打開了！」山下敦弘看了劇本以後，也掛保證直呼：「這個劇本讓岡田將生發揮出他最大的魅力，就請各位觀眾期待一下囉！」

《快一秒的他》由岡田將生與清原果耶夢幻共演，譜出浪漫時差之戀，全片在古城京都取景，展現有別於原版台式的輕復古浪漫風格。劇情描述在郵局工作的皇一（岡田將生飾）邂逅彈著吉他高歌的櫻子（福室莉音飾），總是快世界一秒的男孩早一步暈船，以為終於找到真命天女，並精心安排煙火約會，隔日醒來卻腦袋一片空白，只留滿口袋的細沙，和不知為何曬得紅通通的肌膚。皇一向警方報案自己遺失了「昨天」，沒想到破解懸案的關鍵，竟然藏在海角天涯的信箱裡。更奇怪的是，每天帶著相機來買一張郵票、總是慢世界一秒的女孩麗華（清原果耶飾），早已掌握一切祕密。

《快一秒的他》將於9月1日在台正式上映。