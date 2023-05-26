另一方面，由於美國與日本貨幣政策分歧，日圓兌美元在本周貶破140日圓大關，創下去年11月以來首見後，分析師預估下周可能跌至143日圓。

根據日本總務省26日公布，5月不計鮮食與能源項目的東京核心CPI年增3.9％，創下1982年4月以來最高紀錄，當時日本正經歷資產泡沫。

排除鮮食但計入能源項目的東京核心CPI，5月年增3.2％，與市場平均預測的年增3.3％大致相符。雖然5月核心CPI低於4月的年增3.5％，但已連續12個月超出央行2％的目標，反映食品價格持續攀升抵銷能源成本下滑。

第一生命經濟研究所首席經濟學家星野拓也（Takuya Hoshino）表示，通膨似乎已經超出日銀的預測。預期薪資水準將提升，促使更多企業透過漲價將上揚的勞工成本轉嫁給消費者。接下來的通膨數據有可能促使日銀調整超寬鬆政策，來因應通膨升溫。

根據路透社最新調查顯示，逾半數受訪的分析師預期日銀在7月底前開始調整殖利率曲線控制政策。

交易員預期美國聯準會（Fed）可能再次升息，日圓兌美元在25日跌至140.23日圓，創下去年11月23日以來新低紀錄，26日日圓回升至139.81日圓左右。

傑富瑞（Jefferies）外匯策略師貝特爾（Brad Bechtel）表示，日圓兌美元的波動幅度向來很大，下周日圓可能貶至143日圓。

市場已反映聯準會將在接下來兩次例會再升息1碼，超過5成的交易員押注6月就會升息。相較之下，日銀新總裁植田和男自上任以來屢屢表示，日銀將維持超寬鬆貨幣政策。

加拿大帝國商業銀行（CIBC）貨幣策略師拉依（Bipan Rai）表示，日圓跌破140日圓是受到美元所推動。