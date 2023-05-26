台中大遠百卡好康檔期，主打「勁夏PARTY GO」，祭出超值回饋！台中大遠百26日表示，即日起至6月5日前，八大銀行聯手出擊百貨服飾單筆刷滿3,500元送350元；世界名品單筆刷滿5,000元送500元、國際精品單筆滿1萬送400元，6月6日－6月20日還有八大銀行加碼禮，全館單筆刷滿5,000元，分期再加送200元，買越多送越多回饋無上限。

2023年春夏代表色初登場，搭配絕美彩妝、流行風格服飾，化妝品祭出春夏新款，讓人全方位亮彩繽紛，新品上市M.A.C玩色派對眼影盤，推薦價1,720元-2,400元，四款六色鐵粉愛用眼影盤，親膚舒適，飽和顯色度滿分。

即將6月1號登場Shu uemura時尚大師4色眼影盤（正貨）+自動武士刀眉筆（正貨）+金萃潔顏油50ml+迷你粉霧唇膏BR784推薦價2,907元，獨家設計筆鋒+多款色系，輕鬆削畫完美眉型，打造自然絲霧眉。

具備自然、休閒、時尚及活力的城市性質NATURALLY JOJO都會時尚蓬袖洋裝，推薦價1,790元，柔軟舒適材質，簡約中帶點時尚感。

引頸期盼的「霹靂IP英雄」，6月8日-7月3日將在台中大遠百11F主題廣場，盛大開幕，展場快閃主題將以「霹靂公仔」為主軸，展示各種精美公仔。

此外，更有原型師手稿珍藏曝光，一窺霹靂公仔的設計原型。本次特別舉辦霹靂粉絲同樂會，精采豐富的操偶show與霹靂Coser表演，邀請粉絲一起同樂。

展覽期間限定活動，消費滿500元即隨機贈送獨家限定「激戰英雄角色紀念卡」乙張，共有10款，等你來蒐集！