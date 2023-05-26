繼公司派找來外部公司治理顧問Georgeson與董事林伯翰聯名，出具給外資的報告後，外資常參考的國際投票顧問機構ISS也出具報告。報告中ISS列出改革派與公司派董事候選人中支持與不支持的人選。

ISS在前頭的列表中，未支持任何一派的董事人選，僅支持三位獨董。但在最後一頁的結論中，ISS表示，建議新光金董事會規模為9人，其中6名非獨立董事和3名獨立董事，選出支持的非獨董共6名，包含李增昌、潘柏錚、吳昕東、吳東明、洪士琪、吳邦聲。支持的原因主要是較熟悉集團業務運作，也能提高董事會獨立性。

若以ISS在結論中支持的非獨董人選來看，公司派與改革派是各半，李增昌、潘柏錚、吳昕東為公司派提出的董事人選，吳東明、洪士琪、吳邦聲為改革派提出的董事人選。

不過，ISS在報告中支持的獨董只有3位，包含律師陳彥希、勤敏會計師事務所會計師簡敏秋與現任新壽獨董許永明，支持的理由為因具有法律、會計師專業。其中陳彥希、簡敏秋為改革派提出的獨董候選人，顯示ISS支持改革派多拿下一席。

ISS在報告中也指出，反對新光金募資案，認為私募12.91％將過度稀釋股權，將損及新光金現有股東權益，因此對募資案投下反對票。

在ISS出具報告後，另一家國際投票顧問機構Glass Lewis尚未出具報告，Glass Lewis出具的報告是否會與ISS看法相當，受到市場關注。