富世達為奇鋐（3017）轉投資19.25％的轉投資公司，受到AI人工智慧題材激勵及母以子貴雙題材激勵，奇鋐26日股價衝上208元。

富世達董事長為黃祖模，目前公司資本額為6.045億餘元，主辦承銷商為台新證券；26日在興櫃收盤價為220元上漲0.47％，收盤均價為217.62元。

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