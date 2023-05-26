受到債限協商露出曙光的激勵，美股26日開高，三大指數全漲。

美國副財長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）26日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪指出，提高債限談判取得進展，應能及時達成協議避免違約。

熟悉內情的美國官員透露，經過最近幾日的協商，白宮與共和黨主導的眾議院縮小分歧。雙方同意擴大軍事及退伍軍人的自由裁量支出，但非國防開支須維持在2023財年水平。

根據府會協議的草案，順應拜登總統的預算要求，明年美國國防支出獲准提高3％。為實現政府氣候目標，更新全國電網以容納再生能源，但另方面加速許可共和黨支持的油管和石化燃料計畫。而《削減通膨法案》中的國稅局（IRS）增列800億美元預算，用以擴編人力加強稅收執法，白宮同意刪減100億美元。

熟悉談判內情人士指出，最終協議將具體說明政府在住房、教育等計畫的自由裁量支出總額，但不會列出細項。在這項總額可能超過1兆美元的支出，雙方的分歧只有700億美元落差。白宮國會這項已見雛形的債限協議，比共和黨提議的要限縮許多。共和黨呼籲以10年支出限制，換取提高舉債上限至明年3月，但最新協議同意提高債限及限制聯邦支出2年。

高盛集團由分析師哈祖斯（Jan Hatzius）領銜的團隊在致投資人報告指出，美國最快在26日（周五）或27日（周六）宣布達成債限協議。

府會達成協議後，可能30日（周二）就會交付眾議院表決，參議院緊接著批准，才能趕在6月1日違約大限日前送到拜登桌上簽署。

美債危機已動搖其主權信評地位。中國最大信評機構中誠信國際，25日將美國信用評級從AAAg調降到AA+g。

國際信評機構惠譽24日宣布，美債列入負面觀察名單。全球第四大信評機構DBRS晨星（DBRS Morningstar）隨即跟進，將美國的3A債信評級列入降評觀察名單。