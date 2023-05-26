暴雪娛樂旗下遊戲經典續作《暗黑破壞神IV》即將在6月6日於全球上市，暴雪娛樂今（26）日宣布「Jolin」蔡依林將擔任台灣、香港、澳門的《暗黑破壞神IV》官方代言人，並同步釋出以《暗黑破壞神》三大罪惡之源及蔡依林名曲《惡之必要》所全新共創的年度廣品牌廣告。

在廣告中，Jolin向玩家與粉絲宣告她化身的創世之母莉莉絲即將重返聖休亞瑞，準備迎戰烈焰地獄的惡魔大軍。「莉莉絲竭盡所能捍衛她所創造的世界、保護她的孩子，如此充滿創造力和爆發力的女性角色，深深吸引著我。」蔡依林表示：「當你面對內心的恐懼、憎恨、毀滅所產生的困境時，反而更要相信自己有力量可以突破，成為對自己更有掌控力的人物。」

這支限制級的廣告由導演陳奕仁親自操刀，透過日常生活的小角色演繹恐懼、憎恨及毀滅等故事主題，並讓蔡依林的角色詮釋更添層次感。「我覺得莉莉絲是一個複雜的角色，她兼具了人類的脆弱與惡魔的強大，就像 Jolin 一樣，大家覺得她是天后，但她也有凡人的一面。」導演陳奕仁表示：「我們希望廣告創造的是一個正向的世界觀。每個人心中都有不願意面對的惡，但正視自己心裡的惡，才能夠引發它，進而面對它。」

蔡依林表示：「表演和玩遊戲一樣，即使踏入新的環境讓人感到陌生，但當你和伙伴一起全心投入，就會產生一股團隊合作、相互幫助的驅動力，那種感覺很棒！」