韓國動作影集《獵犬》26日釋出正式預告，精彩刺激的動作戲，每一出手都是拳拳到肉，讓我們一起看2名拳擊新秀如何在場外為了正義揮拳拚搏。除此之外，正式預告中更出現了南韓天團「Super Junior」成員始源，雖然畫面僅短短2秒，但吊足全球粉絲胃口，無不期待始源在劇中的角色與發展。

《獵犬》描述拳擊新星「建優」（禹棹奐飾）和同場對手「偶眞」（李相二飾）在拳擊決賽上相識後，發現2人都曾在嚴厲的海軍陸戰隊服役，因此一拍即合。但過沒多久，建優的母親就被「微笑資產管理」的狡猾高利貸欺騙，債務越滾越大，苦心經營的咖啡廳還被砸店。偶眞見狀決定出手幫她報仇，使2人的友情更加堅定。借貸這圈子有個人稱「崔社長」（許峻豪飾）的退休傳奇人物，建優與偶真在他的幫忙下，不惜在拳擊場外上演全武行。扳倒微笑資產管理的冷血老大「金明吉」（朴星雄飾），將他手下毫無人性的嘍囉一網打盡。

2位男主角也認真分析角色在拳擊場上的特色，禹棹奐認為建優的拳頭是剛毅、強壯的，之後建優不僅運用拳擊技巧，還將他的街頭格鬥技巧與拳擊能力結合。隨著建優的成熟，在心境與動作場景間也發生了變化。禹棹奐也表示，想與以前的角色建立出不一樣的吸引力，他試圖幫建優這個角色，建立一種拙劣但善良的說話方式，認為觀眾應該會被有時愚蠢，但有時善良的建優所吸引。李相二則分析，偶真是個敏捷型的選手，他能夠揮舞右手使對手眼花繚亂，再用左手一擊將其擊飛，更經常使用敏捷技能潛入對手視線死角，並策略性倒地躲避對手的拳頭。

不僅如此，禹棹奐與李相二更為了這部影集，目的就是要為理想中的拳擊手，打造完美體格，訓練出強壯的胸肌與炸裂的腹肌，禹棹煥說：「為了強健體魄，每天都吃4個便當。我增加了整整10公斤，但我很高興可以看到我身體有這樣的轉變。」劇中除了正邪不兩立的精彩對決，更要讓你親眼見證2位主角的堅定友情，還有他們如何竭盡所能保護心愛的人事物。《獵犬》全8集，將於6月9日在Netflix播出。