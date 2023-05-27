發言踴躍 中華電信股東會歷時13小時41分鐘才結束 00:052023/05/27 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華電（2412）股東會26日又是一場馬拉松賽，歷時13小時41分鐘才結束。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年股東會是董事長郭水義上任後，親自主持的第一場股東會，不少目前仍任職中華電信、具備中華電信員工身份的小股東發言踴躍，使得股東會一直到26日晚上10點41分才結束，合計花了13小時41分。 今年股東會通過配發現金股利每股4.702元，配發金額合計364.7億元。 會中並承認該公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案外，並通過公司章程修正案及解除董事競業禁止限制案。 #中華電 #股東會 #中華電信 #小時 #結束 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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