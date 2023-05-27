今年股東會是董事長郭水義上任後，親自主持的第一場股東會，不少目前仍任職中華電信、具備中華電信員工身份的小股東發言踴躍，使得股東會一直到26日晚上10點41分才結束，合計花了13小時41分。

今年股東會通過配發現金股利每股4.702元，配發金額合計364.7億元。

會中並承認該公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案外，並通過公司章程修正案及解除董事競業禁止限制案。