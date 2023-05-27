這樣也違法？中國山西省運城市一名女子，在當地經營一家窗簾店，用兒子的名字登記營業執照，沒想到遭到起訴，索賠12萬人民幣（約52萬新台幣），讓她哭笑不得。

根據《濟南時報》報導，段女士經營一家窗簾店，營業執照登記的名稱是「運城市運城經濟技術開發區薛博陽窗簾店」，卻被「寧波博洋家紡集團有限公司」以侵犯其註冊商標專用權，以及不正當競爭行為提告，為此感到委屈。她解釋，薛博陽是自己兒子名字，之所以把招牌做成「博陽窗簾」，是因為平常都是這樣叫兒子的，「去掉姓念起來更親切一些」。

寧波博洋家紡公司認為，段女士的窗簾店使用與博洋商標近似的商標，侵權惡意明顯、情節嚴重，要求其停止使用與「博洋」字樣近似的個體工商戶名稱，並予以變更登記，須賠償侵權損失及維權費用共計12萬人民幣。

段女士強調，未以「博洋家紡」名義開展任何業務。（圖／翻攝自濟南時報）

對此，段女士強調，她並未以「博洋家紡」名義開展任何業務，頂多是以「博陽窗簾」店鋪名開店，靠此養家餬口，且店內的窗簾製品，沒有標註任何「博洋」，在她接到法院傳票前，壓根不知道有這樣一間公司，更認為自家店鋪招牌，不論從內容還是字體都和對方不同。

事後，寧波博洋家紡公司的律師回應，從法院得知段女士提交的相關證據後，目前已聯繫申請撤銷告訴。法院工作人員也透露，該院已接到原告口頭提出的撤訴申請，等到書面申請寄到後，法院就會做出相應的民事裁定書。

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