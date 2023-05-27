嘉義市警方先前破獲一處詐騙機房，沒想到在現場發現嫌犯還為了保祐業績長紅，供奉泰國古曼童養小鬼，國內前幾年掀起一股供養泰國「娃娃神」的風氣，有人從1尊、2尊供養到5尊，希望能藉此增加好運，而藝人Eason就在節目上分享出外景驚見養小鬼的經驗，當時，同行攝影助理不小心打翻供奉小鬼的小酒杯，之後就經常出現暈倒的情況，事後才得知是遭嬰靈纏身。

Eason在節目上分享出外景驚見養小鬼的經驗，同行攝影助理不小心打翻供奉小鬼的酒杯，之後經常暈倒，事後得知是遭嬰靈纏身。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YT）

Eason在《新聞挖挖哇》節目上表示，先前出外景曾到田裡一間荒廢已久的別墅，當一行人走到主臥室時見到一大面衣櫃，好奇之下打開，發現衣櫃角落有一個稻草人，上面還貼滿黃色符咒，旁邊還有小孩子的玩具車和零食。

Eason在節目上分享出外景驚見養小鬼的經驗，同行攝影助理不小心打翻供奉小鬼的酒杯，之後經常暈倒，事後得知是遭嬰靈纏身。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YT）

不過讓Eason感到可怕的是，他們見到現場還有一個小酒杯，裡面裝的血已經乾掉，眾人不敢碰任何東西，沒想到要離開時，拿著器材的攝影助理竟不小心撞破酒杯，當下也沒人處理就離開現場。

過幾天當Eason回到棚內討論影片時，恰巧畫面播到撞破酒杯那幕，沒想到那位攝影助理竟在棚內當場暈到，「上一秒還好好的，醒來還不知道發生什麼事」，後來接連發生幾次類似狀況，攝影助理到廟裡請老師幫忙，老師一看就問他是否曾讓女友墮過胎，因為有一個小朋友一直跟著他，抓著他的腿不放。

Eason在節目上分享出外景驚見養小鬼的經驗，同行攝影助理不小心打翻供奉小鬼的酒杯，之後經常暈倒，事後得知是遭嬰靈纏身。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YT）

為了化解被糾纏的情況，這名攝影助理回到廢棄別墅，拿了一個小酒杯裝飲料擺回去，身體狀況也慢慢恢復。對此，命理專家廖美然表示，有些人為了達到某些目的養小鬼，原因是小孩子比較純真，跟祂許願比較容易達成；至於為何要供血？這是因為血的力量較強，一般拜祖先都建議不要拜生的東西或是血，若靈體碰到血，戾氣會比較重，邪的力量會較強大。

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