最近看了一部高分催淚韓劇《我親愛的朋友們》，劇情講述吶喊著：「人生還沒有結束，我們還活著」的黃昏青春的一族們依舊活力四射，正當走向人生盡頭卻發生許多令人意想不到的故事。記得其中有一幕令人印象深刻，一位奶奶在丈夫去世後獨自一人生活，心心念念擔心著自己有老年癡呆症，會給子女帶來麻煩；然而不幸地是，她最終仍是罹患了老年癡呆症，三個兒子中僅有小兒子經常來陪伴照看，其他兩個兒子則是不聞不問……。

猶記得小兒子回到家裡幫忙做完家事後，直接躺在地板上休息，此時奶奶也躺在一旁並心有所想的看著他……；雖然這只是一個很短暫的片段，搭配上當時照射進來的陽光，整個畫面讓人有一種莫名的感傷，不覺心頭一酸，直到現在，這個畫面也一直留存在記憶中。

劇中的奶奶看起來年近七旬高齡，在當前的人口定義下，年滿65 歲即被視為高齡者；有關老年，每個人都會變老，其實你我應該在意的，除了豁達接受「自己變老」這檔事外，更重要的是，如何讓自己的第二人生過得好！提醒你：退休保障規劃要趁早，已是儼然趨勢，千萬別再認為退休是40、50歲以後才需要思考的人生計畫，那麼你可能已經錯過了大好的存糧時光。

因應人身風險4個關鍵思考點

老後，保險怎麼買才有保障？壽險業者建議，想要聰明買保險、避開投保地雷的第一步，就是確實釐清自己的需求，找出最想規避的風險，並把這個風險轉嫁在保險上，這樣才能讓投保買在刀口上，不需花大錢也能買到保障周全、保額充足的保單。

針對老年人的投保需求，最想規避的風險不外乎年老、生病、失能及死亡等4大風險，可以透過保險來轉嫁無法預見的疾病與意外風險。

首先要提到的是「年老」的風險─隨著現代人愈來愈長壽，「活得太久」竟也成為一種社會風險……。

近來國內人口快速老化，長期照顧需求人口數遽增，城鄉醫療資源分配和長照專業人力需求已然炸裂，加上國人「不健康餘命」已增加至近8.5年，在這段時間有可能臥病在床或是失能、失智而拖累家人……，最後甚至活得沒有尊嚴。

隨著年紀愈大，除了薪資可能大不如前外，保費也相對較高，建議最好能及早做好完善的退休理財規劃，讓自己的退休生活過得安穩，也過得精采，像是住院日額和實支實付型醫療險、享有健康促進增額保障的外溢保單及提供有手術、住院、長照、失能等多樣的長期照顧險，就是一套好保單。

其次要說到的是「生病、失能」的風險─以前的人常說：人吃五穀雜糧，沒有不生病的……。

面對臨時發生不可預期的緊急傷病，乃至於不幸發生失能需要長期照顧，除了政府提供最基本的全民健康保險外，另也建議將住院日額醫療險、重大傷病險，癌症險及長照＋失能等保障規劃納入考量。

最後再說到的是「死亡」的風險─一旦身故，直接面臨的問題是：走得太早、責任未了……。

人身壽險就是要解決「走得太早、責任未了」這個問題，特別是保單上指定受益人的部分，可以充分體現「保險的真諦」：把財產留給真正想要照顧的家人，不給下一代子女造成負擔！

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