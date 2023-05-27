根據《財訊》報導，在一片看好印度市場與製造前景之際，2016年即布局印度的緯創卻反向操作，傳聞將退出印度市場；產業人士分析，其背後有兩大關鍵因素。(圖/財訊提供)

1個月前，蘋果執行長庫克親赴印度孟買，為首家蘋果直營店開幕站台，兩天內新德里的直營店也緊接著迎接果粉到來。正當iPhone在印度市場銷售放量成長，以及庫克強調強化印度製造之際，為什麼身為iPhone代工廠的緯創卻決定要退出印度？

《財訊》報導指出，隨著印度經濟蓬勃發展，以及總理莫迪推出印度生產製造獎勵計畫（PLI），國際大廠如三星、偉創力以及中國的小米、TCL集團旗下華星光電、聞泰科技都紛紛前進設廠，台灣的和碩等也亟欲擴展印度製造規模。而早於2016年即進軍印度市場的緯創，在南印度卡納塔克邦省首府班加羅爾擁有3座生產基地。

對於蘋果而言，iPhone在印度製造已是大勢所趨，不只是分散中國製造的風險，更重要的是瞄準印度擁有超過14億人口的龐大內需市場。市調機構CMR的資料顯示，印度智慧型手機用戶達6億戶，僅次中國，排名全球第2；目前仍以安卓用戶為主，中國的小米、realme、紅米、OPPO等手機約合占64%，三星約20%；而iPhone去年出貨量不僅年增11%，市占率也來到5.5%的新高。

《財訊》分析，從2017年起，平價的iPhoneSE開啟印度生產新篇章，去年最新推出的iPhone14也在上市後兩個月即在印度製造，不僅滿足當地市場需求，也出口至周邊國家。據研究機構Counterpoint調查，去年印度製造的iPhone出貨量較前年成長65%，今年將倍增起跳。

看好市場前景，鴻海日前宣布加碼11億元在班加羅爾北部購置土地，占地高達300英畝，換算有超過25個足球場大小，頗有在當地打造第2座中國鄭州廠區的味道；至於最晚進入印度的和碩，在班加羅爾近郊新加坡工業區的工廠，去年也已開始量產。

《財訊》報導指出，反觀緯創繼在中國布局已脫離蘋果iPhone供應鏈之後，外界原本以為訂單有可能轉向印度製造；不料，緯創出售印度廠的傳聞卻甚囂塵上，不只曝光出售的對象為塔塔集團，連交易金額、交割的時間點，都言之鑿鑿。

即使緯創對外不評論也不回應該傳聞，但在當地台商圈中已是公開的祕密。當地台商業者透露，緯創把3座工廠全部賣給塔塔集團，只保留一處小型的維修中心繼續服務客戶，出售金額可能達200億元。