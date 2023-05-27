馬斯克（Elon Musk）旗下神經科技和腦機介面公司Neuralink獲美國食品藥物管理局（FDA）核准進行人體試驗，可說達到重要里程碑，馬斯克從2019年開始變數度公開表示，Neuralink很快就會獲FDA批准進行人體實驗。

綜合外媒報導，去年初，Neuralink申請進行人體試驗失敗，經過將近一年的調整，努力化解對植入人體的安全性疑慮，如今確定拿到進行人體試驗的核可，Neuralink研發的腦部植入晶片技術，希望幫助癱瘓的人擁有行走能力，甚至治療其他神經疾病。

然而試驗過程需要耗費大量金錢與時間，科羅拉多大學神經外科與生理學副教授、FDA前官員Cristin Welle認為，Neuralink至少還需要5至10年的時間，才有可能商業化。

Cristin Welle補充說道，「這項批准確實是一件大事，他們現在能開始進行人體實驗，代表他們已經通過臨床試驗前的安全測試與工作檯測試，也就是機械、設計皆進行缺陷測試。」

報導提到，Neuralink正在開發一種晶片裝置，植入顱骨用來連結人腦與電腦，他們希望癱瘓或腦部創傷患者，在植入晶片後只需要用意念就能控制電腦。