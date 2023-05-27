科技園區為全台不敗的不動產投資顯學，隨著南軟、內科發展飽和，全台投資目光轉往北投士林科技園區，也帶動每坪房價來到120~130萬元行情，隨著北士科發展逐步落實，將帶入3萬5000名就業機會紅利，周邊最佳置產生活圈成為購屋族話題，房市專家發現車行15分鐘的竹圍站「森原樹」坐擁樹海綠意，環境舒適宜人，且房價僅需北士科1/3價，僅4字頭甜甜價就能入住優質休閒捷運宅，相當吸引科技新貴目光。

被視為台北市科技廊道最後一塊拼圖的北投士林科技園區，地點位於北投、士林交界，為結合智慧醫療產業與住宅的重劃區，開發面積達94.38公頃，以資訊、通訊、生技為發展定位並集結休閒綠能與河岸生態。看好將移植內科、南軟成功典範，北士科吸引各大企業積極卡位，包括華碩、中鼎工程、仁寶、康舒總部、新光、味丹、Volvo、汎德永業旗艦展售中心等國際企業爭相進駐，總產值上看10兆。

北投士林科技園區位於北投、士林交界，為結合智慧醫療產業與住宅的重劃區，開發面積達94.38公頃。（圖/甲山林 提供）

【產值上看10兆！各大企業爭相進駐大北區門戶】

細數北士科重大利多，包括代工大廠仁寶(2324)砸81.99億取得T16地上權標案興建集團全新營運總部大樓，將投資超過260億元，預計2026年前完工啟用；華固建設(2548)於北投士林科技園區的「華固樂富中心」也以總價45.9億元被正大尼龍工業旗下的寶元開發公司收購，據悉除了打造企業總部之外，也將部分產權對外出租，以取得長期穩定的租金收益，也顯見正大尼龍看好北士科商辦市場雄心，在各大企業、建商爭相進駐北投士林科技園區之下，也一舉推升北士科房價站穩百萬大關，周邊住宅來到每坪120~130萬元行情。

而買房要跟著重大產業發展走，北士科未來帶來上萬的人口紅利與居住需求，就是房價支撐力的重要關鍵，放眼北投士林科技園車程15分鐘各大生活圈，其中捷運竹圍站生活圈房價4字頭，僅北士科重劃區1/3價，一站進台北市還能享有水岸生活景致，加上建商導入黃金美人湯溫泉，為住戶打造湯屋、露天風呂等休閒設施，讓住戶不必出門，就能享受如同國外渡假飯店般的All In One渡假生活，一致被推薦為北士科重劃區科技新貴購屋置產首選標的。

捷運竹圍站商圈距北投士林科技園車程15分鐘，房價僅需４字頭，成近期交易熱區。（圖/甲山林 提供）

【「森原樹」樹海環繞眺望河景 生活機能完整皆備】

觀察竹圍生活圈優質建案標的，指標案「森原樹」脫穎而出，步行10分鐘達捷運竹圍站，可直接串連台北市各大精華區，擁竹圍商圈、Costco、寶雅旗艦店、馬偕醫院以及規劃中的比漾廣場；學區部分，步行500公尺至雙語竹圍實驗國小、國中，無論是食衣住行育樂各方面皆備，能滿足科技新貴與小家庭各式生活需求。

森原建設為台北知名優質建商，此次選在竹圍馬偕醫院生活圈竹林路、民富街規劃近萬坪大基地開發造鎮計畫「森原樹」，可遠眺山景、河景，原生森林保護區環繞，坐擁低建蔽率、樹海環繞綠意環境，外觀特別找來知名建築大師李天鐸將大樹造屋理念融入建築語彙，植栽園藝採用來自建商自有的樹銀行移植栽種，讓住戶全年365天從社區外至內都能感受到大樹林立、花卉盛開的舒適環境。

「森原樹」享有淡水最美景色，可眺望觀音山、淡水河、大屯山系，特別引進天然黃金美人湯泉，頂樓規畫露天風呂，1樓有大眾溫泉、2樓有獨立湯屋，並設計海島Villa露天造景泳池、健身房、SPA、烤箱等飯店級多樣化休閒設施，物業管理方面引進凱撒集團旗下的阿樹國際飯店物管團隊，提供住戶無微不至的服務。格局規劃26-45坪2~4房，因此無論是小家庭首購、換屋；或是置產、選做渡假宅都能滿足。

「森原樹」為豪宅御用建築師李天鐸規劃設計，採用擬態手法，打造大樹造屋美學建築。（圖/甲山林 提供）

森原樹小檔案

接待中心：新北市淡水區竹林路民富街口

貴賓專線：02-8809-3388