網紅「萬秀洗衣店」的老闆娘秀娥阿嬤日前過世，總統蔡英文也在臉書留言哀悼，感謝秀娥阿嬤為大家創造難忘的回憶。對此，粉專「政客爽」感嘆，台灣最後一位慰安婦日前過世，但蔡英文卻一句話也不願意說，這不只是中華民國的悲哀，也是身為台灣人的悲哀。

婦女救援基金會22日在臉書發文指出，基金會所知僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤，於5月10日晚上蒙主恩召，享耆壽92歲。婦女救援基金會強調，除了將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等，應記載前台籍慰安婦歷史真相，不讓這段歷史因阿嬤們離世而消失，也會持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

「政客爽」昨（26）日在臉書發文指出，每一位被日本強行帶走去當慰安婦的女性，她們的青春不只會被黑暗、無助、恐懼、悲傷、絕望壟罩，這些創傷也會跟隨著她們一輩子，但她們終其一生，都得不到日本政府任何一句道歉。

「政客爽」直言，做為中華民國總統，蔡英文在美國總統拜登（Joe Biden）的狗過世時發文哀悼，但在台籍慰安婦離世的情況下，她一句話都不願意說，這不只是中華民國的悲哀，也是身為台灣人的悲哀。「政客爽」也質疑，蔡英文曾對台籍慰安婦阿嬤許諾，會盡速處理要求對日求償，為什麼她連一個最基本的慰問都不願意？並且怒嗆，蔡政府整天在講轉型正義，難道日本政府強徵慰安婦一事就不用這麼做了？還是轉型正義只會追殺國民黨？