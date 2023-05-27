科技園區為全台不敗的不動產投資顯學，隨著南軟、內科發展飽和，全台投資目光轉往北投士林科技園區，也帶動每坪房價來到120~130萬元行情，隨著北士科發展逐步落實，將帶入3萬5000名就業機會紅利，周邊最佳置產生活圈成為購屋族話題，房市專家發現車行15分鐘的竹圍站「森原樹」坐擁樹海綠意，環境舒適宜人，且房價僅需北士科1/3價，僅4字頭甜甜價就能入住優質休閒捷運宅，相當吸引科技新貴目光。

被視為台北市科技廊道最後一塊拼圖的北投士林科技園區，地點位於北投、士林交界，為結合智慧醫療產業與住宅的重劃區，開發面積達94.38公頃，以資訊、通訊、生技為發展定位並集結休閒綠能與河岸生態。在產業先行下，也吸引全台各大建商積極插旗，包括愛山林、華固、國泰、新潤、遠雄等知名開發商紛紛搶進卡位，也帶動重劃區內推案遍地開花，一舉推升房價站穩百萬大關，來到每坪120~130萬元行情，未來建設相繼完成，帶動周遭商圈動能，後勢可期。

北投士林科技園區位於北投、士林交界，為結合智慧醫療產業與住宅的重劃區，開發面積達94.38公頃。（圖/甲山林 提供）

【產值上看10兆！各大企業爭相進駐大北區門戶】

細數北士科重大利多，包括華碩、中鼎工程、仁寶、康舒總部、新光、味丹、Volvo、汎德永業旗艦展售中心等國際企業爭相進駐，總產值上看10兆。另外，華固建設(2548)攜手正大集團共同開發承德路、公館路、北投路近6000坪都更案，全區將以園區型之智慧綠能頂級商辦進行規劃，打造地上26~28樓、地下4樓共4棟高規格商辦，最快明年推出，總銷挑戰500億，將僅次於「京華廣場」、「世界明珠」，躍居為台北市前3大頂級商辦案。

綜觀大台北北區各項重大利多，可以顯見無論是政府、民間企業與各大建商，無不看好未來發展並傾力砸重金投資，也讓捷運紅線沿線不動產市場受到矚目，觀察貫穿台北市各大精華區的捷運淡水信義線，從每坪250萬元、上看300萬元彭淮南防線的台北101信義計畫區，至每坪150萬元行情、坐擁雙子星西區軸線翻轉議題的台北車站，一路來到在指標建商帶頭領漲之下，周邊成交均價達每坪120~130萬元的北投士林科技園區，以及房價來到每坪9字頭、叩關百萬大關的北投區。

「森原樹」坐擁樹海綠意，環境舒適宜人，且房價僅需北士科重劃區1/3價。（圖/甲山林 提供）

【捷運紅線單價破百萬 竹圍站4字頭甜甜價享水岸景致】

而買房要跟著重大產業發展走，北士科未來帶來上萬的人口紅利與居住需求，就是房價支撐力的重要關鍵，放眼北投士林科技園車程15分鐘各大生活圈，其中捷運竹圍站生活圈房價4字頭，僅北士科重劃區1/3價，一站進台北市還能享有水岸生活景致，加上建商導入黃金美人湯溫泉，為住戶打造湯屋、露天風呂等休閒設施，讓住戶不必出門，就能享受如同國外渡假飯店般的All In One渡假生活，一致被推薦為北士科重劃區科技新貴購屋置產首選標的。

觀察竹圍生活圈優質建案標的，指標案「森原樹」脫穎而出，步行10分鐘達捷運竹圍站，可直接串連台北市各大精華區，擁竹圍商圈、Costco、寶雅旗艦店、馬偕醫院以及規劃中的比漾廣場；學區部分，步行500公尺至雙語竹圍實驗國小、國中，無論是食衣住行育樂各方面皆備，能滿足科技新貴與小家庭各式生活需求。

【「森原樹」樹海環繞眺望河景 生活機能完整皆備】

森原建設為台北知名優質建商，此次選在竹圍馬偕醫院生活圈竹林路、民富街規劃近萬坪大基地開發造鎮計畫「森原樹」，可遠眺山景、河景，原生森林保護區環繞，坐擁低建蔽率、樹海環繞綠意環境，外觀特別找來知名建築大師李天鐸將大樹造屋理念融入建築語彙，植栽園藝採用來自建商自有的樹銀行移植栽種，讓住戶全年365天從社區外至內都能感受到大樹林立、花卉盛開的舒適環境。

「森原樹」享有淡水最美景色，可眺望觀音山、淡水河、大屯山系，特別引進天然黃金美人湯泉，頂樓規畫露天風呂，1樓有大眾溫泉、2樓有獨立湯屋，並設計海島Villa露天造景泳池、健身房、SPA、烤箱等飯店級多樣化休閒設施，物業管理方面引進凱撒集團旗下的阿樹國際飯店物管團隊，提供住戶無微不至的服務。格局規劃26-45坪2~4房，因此無論是小家庭首購、換屋；或是置產、選做渡假宅都能滿足。

「森原樹」為豪宅御用建築師李天鐸規劃設計，採用擬態手法，打造大樹造屋美學建築。（圖/甲山林 提供）

森原樹小檔案

接待中心：新北市淡水區竹林路民富街口

貴賓專線：02-8809-3388