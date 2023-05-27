近日香港國泰航空遭投訴，嘲諷不會說英語的大陸客引發爭議，國泰航空火速開除三位空服員，並三度發聲明道歉，不過「歧視菜英文」話題持續在大陸延燒。一名自稱國泰航空前空姐發文爆料稱，「國泰航空歧視大陸乘客是很正常的事，怎麼大家現在才知道」，更扯的是為了與說普通話的大陸乘客溝通，國泰寧可招聘台灣人，也不招聘大陸人。

前國泰航空空姐的網友在社交平台「小紅書」發文稱，她曾在2008至2009年間入職國泰航空，對於網上流傳「歧視陸客」的這段錄音一點也不驚訝，之前飛過的每一班，只要有內地人，廚房裡必有嘲笑的言語，已經成為常態，因為他們覺得內地人很麻煩，事情多、不懂講英語。

前空姐還說，國泰在入職培訓時，沒有提過對內地乘客的歧視問題，但幾乎有內地乘客的航班上，都會看到空服員背後或鄙視或者陰陽怪氣，學捲舌嘲笑內地人英語不行的話語。

有其他網友疑惑提問「那麼多大陸乘客搭國泰班機，國泰空姐真的聽不懂中文嗎」，前空姐解釋說，國泰空姐當然聽得懂普通話，在她任職期間，國泰上崗培訓要通過「普通話考試」，具備基本的普通話聽說訓練才能上崗，硬說聽不懂是騙人的。

儘管國泰是國際航空公司，前空姐抖出更大內幕，「國泰不願意招聘大陸空服員」，但為了服務說普通話的旅客，會招聘來自台灣的空服員，感覺十分諷刺。此外，國泰也會在菲律賓、馬來西亞、日本、印尼、韓國各個國家招聘人員，唯獨把大陸人排除在外。