美國過去一年激進升息，吸引全球資金流入美國，引爆新興市場債務危機，各國人人自危，掀起所謂的「去美元化」。但大陸學者表示，美國快速升息及縮表導致全球「美元荒」，許多新興國家不得不以其他貨幣結算，讓不少人認為美元即將喪失主導地位，但他說「這是一種片面激進但並不准確的看法。」

上海首席經濟學家金融發展中心戰略研究所所長趙建撰文指出，觀察一直強勢的美元指數，以及美元在國際貿易結算和外匯儲備的占比近兩年的攀升就能發現，目前其實是「缺美元」，而非「去美元化」。

根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，美元在2023年1月在國際貿易支付占比40.12%，高於2021年同期的38.26%。趙建表示，「如果美元真是被去化，為何美元指數和國際貿易結算中的美元占比還持續走強？」

趙建說，自聯準會暴力升息以來，又一輪美元荒也開始在世界各地出現，缺美元國家與非美元國家做生意時，當然樂意不用美元結算，因為它根本沒有美元，甚至還需要美元去還債。如果無法把一種貨幣作為儲備手段，那兩國的貿易比起說去美元化，「以物易物」更加貼切。

趙建舉例，好比巴西出口大豆、鐵礦石獲得人民幣，但又用人民幣購買大陸的電動車、日用品等，這代表人民幣仍沒有進入巴西國庫作為儲備，離岸人民幣也沒有增加，這樣的交易不過就是「以物易物」。

此外，由於人民幣仍不能自由兌換，匯率也不能自由浮動，亦不是國際定價貨幣，在會計貨幣價值的計量上，最後還是得換算成美元。

但趙建補充，美元並非沒有問題，其實從布雷頓森林體系瓦解以來，去美元化就一直在進行，在國際貿易支付的比重，從最高60%到現在約40%，國際外匯儲備比重也從曾經最高約70%降至現在約60%。顯而易見這是長期趨勢，但目前是「缺美元」，而非「去美元」。