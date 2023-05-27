2024年總統大選提名人選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成「三腳督」局勢。針對侯友宜會受年輕人歡迎嗎？媒體人韋安認為，侯友宜有3點特質，包括可以把年輕人當成朋友般互動交流等。

韋安26日在臉書貼文表示，侯友宜會受年輕人歡迎嗎？這個問題的答案，應該是肯定句。因為他有別人沒有的「3點特質」。侯友宜不僅長期從事治安工作，在由警轉政前，他曾擔任2年多警察大學校長，並且是給碩士班授課的老師。每天和年輕人朝夕相處，願意傾聽了解新世代心聲，是不折不扣的教育工作者。

韋安接著指出，侯友宜不喜歡滔滔不絕講大道理，而是友愛、關心、尊重未來的世代，盡一切努力照顧學生，把他們都當成「自己的小孩」。當校長時，學生每個禮拜可以「組團」，找侯友宜交流座談，從學業、工作、家庭生活，什麼都可以談。侯友宜還為警大學生爭取興建宿舍大樓，改善生活環境，並在學校修建自習室，讓同學們晚上可以用功K書。

韋安表示，侯友宜在當了新北市副市長半年後，還回到學校，為準備畢業考試的學生打氣，善盡「校長」的責任。2018當選新北市長，則在教育領域加大投入，讓新北的教育預算，破了有史以來歷年來的記錄。重視技職能教育，大舉增加預算，給年輕人公平的受教機會，培養未來就業能力。

韋安認為，侯友宜對年輕人有這「3點特質」，1、可以當成朋友般互動交流；2、內心溫暖但只有關心沒有威嚴；3、是風趣幽默又尊重他人的「鄰家大叔」。而有了這「3點特質」，年輕人會接受甚至喜歡上侯友宜，應該是一點也不困難。