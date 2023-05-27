台灣羽球男單「左手重砲」林俊易化解9個賽末點，帶傷晉級馬來西亞大師賽4強。他今晚受訪強調，腳和身體都放鬆或許是致勝關鍵，要把輸贏拋一邊，「只要把自己做到最好就可以了」。

林俊易今天在馬來西亞大師賽8強，先是化解對手9個賽末點，接著又帶傷在第3局上演大逆轉，最終以2比1擊敗日本好手奈良岡功大，晉級4強。

林俊易今晚賽後告訴中央社記者，第一局因為身體都沒有跑開，在打多拍的時候身體比較吃力一點，但他還是照著自己節奏打下去，心想第一局輸沒有關係，只要抱持著類似長跑節奏的感覺就好了。

他指出，等到第二局的時候逐漸適應了，雖一路有領先或落後，但內心一直回想著這陣子一直努力不停訓練過程，因此，「我把輸贏拋一邊，把自己做到最好就可以了」。

對記者詢及關鍵的決勝局，林俊易說，第三局時腳很明顯已經「抽」了，但他盡量讓身體放鬆，「有些球可能放掉沒有關係，有些球就稍微拚一下」，對手等到換邊時體能也到了極限。

談到獲勝關鍵，林俊易說：「腳和身體都要一直放鬆，不要想太多，後面就邊補充水分，一直放鬆，不要想那麼多，真的是把輸贏擺一邊，好好的把每一顆球都做到位，堅持到最後。」

對記者詢及打敗日本好手奈良岡功大的感覺，林俊易說：「老實說，我應該很開心，但打到這麼久已沒有感覺了，開心的感覺都消失了，反而是我想把自己的身體保護好，這是我唯一的重點，真的是把輸贏放在後面。」

另外，他強調，最近每晚都會小閱讀當年國高中教練送的一本書「積善」，這本書能幫助拋開複雜情緒，「能讓我整個人在賽場上都心無雜念」。

對於今晚這場長達2小時賽事，林俊易說：「很累吧！我也不想打這麼久。」（編輯：林治平）1120526