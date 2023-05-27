南韓7人男團防彈少年團(BTS)紅遍全世界，即使目前中斷團體活動，仍以solo形式尋求演藝發展，不時也會透過官咖、直播與粉絲互動，寵粉無極限。未料隊內年紀最小的柾國25日在直播中無預警宣布：「以後不能深夜唱歌給大家聽了」，原因是被鄰居投訴，隨後公開向鄰居道歉：「對不起，以後不會了。」

柾國常在直播時唱其他團體的歌曲，備受粉絲關注，卻常常選在深夜直播，因此常有粉絲開玩笑說：「不知道鄰居的感受如何呢？」，沒想到竟一語成讖，近來韓團SEVENTEEN攜迷你十輯《FML》回歸樂壇，柾國很欣賞他們，在25日半夜直播時，唱起主打歌《孫悟空》，並跳起舞來，看起來非常陶醉，最後卻突然宣布不能再唱歌了，引起熱議。

柾國解釋他一直以為家中的隔音設備還可以，未料即使鄰居聽不到聲音，卻能感受到音響在震動，導致被投訴噪音問題，讓他很訝異，接著宣布往後不再半夜唱歌，並表示唱歌時已轉小麥克風的音量，最後他也向鄰居道歉：｢對不起，我真的不知道。」

柾國過去常被私生飯騷擾，除了跟車、狂打電話、跟上飛機之外，就連屬於住家地址都被查出來，日前在Weverse發文透露有人專門訂外送到他的家，讓他忍無可忍，表示自己會按時吃飯，請粉絲們不用擔心，若再次訂東西，會依照訂單編號調查，並依法採取措施，罕見展現強硬態度。